Também na segunda-feira, dia 13, o índice de regularidade da CP foi de 99,62%, com destaque para os 100% alcançados nas linhas de Sintra e do Oeste e os 98,8% na linha de Cascais.

Num comunicado à imprensa, o gabinete do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, avançou que “os dados preliminares das duas primeiras semanas de agosto deste ano apontam para que a circulação de comboios da CP tenha atingido novamente uma taxa de regularidade acima dos 99%, o que representa uma recuperação para os níveis históricos da empresa”.

“A regularidade de circulação da CP, ou seja, a taxa de comboios efetivamente realizados relativamente aos previstos, foi afetada, em alguns momentos do primeiro semestre do ano e apenas em algumas linhas, por fatores operacionais especialmente relacionados com o material circulante a diesel”, explica a mesma fonte.

O gabinete de Pedro Marques salienta ainda que os serviços suburbanos e de longo curso “mantiveram os seus excelentes indicadores de regularidade”.

Durante o primeiro semestre de 2018, a taxa média de regularidade foi de 97,2%, tendo o mês de junho sido aquele com o pior desempenho (91,4%).

O ministério recorda que a administração da CP, em articulação com o Governo, tomou no início do verão um conjunto de iniciativas para melhorar os indicadores de desempenho, entre as quais a introdução de horários de verão, “os quais estão a possibilitar a recuperação dos ciclos de manutenção do material circulante”.

“Esses horários, nas linhas de Sintra, Cascais e Oeste, manter-se-ão em vigor apenas durante algumas semanas, sendo que os horários serão repostos em setembro (Cascais), outubro (Sintra) e novembro (Oeste)”, lê-se no comunicado.

Além disso, recorda, o setor da manutenção do material circulante está a ser reforçado, com o recrutamento de mais 102 trabalhadores para a EMEF, cujo processo já está a decorrer.

O ministério lembra ainda que, até ao final do ano, deverá ser assegurado aluguer de mais material circulante a Espanha, enquanto é ultimado o caderno de encargos de um concurso internacional para aquisição de comboios.

Em 2018, a CP transportou 122 milhões de passageiros, um crescimento de 6,3% face ao ano anterior.