Em declarações aos ‘media’ em Sófia, o ministro do Interior, Ivan Demerdzhiev, referiu-se a um “ataque híbrido” da Rússia contra a Bulgária.

Pelo segundo dia consecutivo, dezenas de escolas foram hoje encerradas no país balcânico após terem recebido mensagens de correio eletrónico com ameaças de bomba.

Demerdzhiev assegurou que estas ameaças não são reais e apenas pretendem provocar medo e a atenção dos ‘media’.

“Vários países europeus enfrentam atualmente o mesmo. A versão dominante é que são ataques híbridos vinculados à Rússia”, disse o ministro búlgaro.

Esta vaga de ameaças ocorre a poucos dias das eleições legislativas de domingo na Bulgária, onde as assembleias de voto são colocadas nas escolas públicas.

A Bulgária organiza no domingo as quintas eleições legislativas em dois anos, no meio de um impasse político sem precedentes na história democrática do país, que é membro da NATO e da União Europeia (UE).