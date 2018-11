O Governo moçambicano e organizações da sociedade civil vão debater a partir de hoje e até sexta-feira propostas sobre a legislação da comunicação social, disse à Lusa fonte do Instituto para a Comunicação Social da África Austral (MISA).

A fonte do MISA, uma organização não-governamental da África Austral, adiantou que representantes do executivo moçambicano e da sociedade civil vão debater propostas da futura e primeira lei de radiodifusão no país e as revisões necessárias para a atualização da Lei de Imprensa, que data de 1991.

A carteira profissional e o estatuto dos jornalistas também serão objeto de debate no encontro.