O Governo escolheu Joaquim Carreira como próximo presidente do Conselho de Administração da Lusa, em representação do acionista maioritário Estado, sucedendo assim a Nicolau Santos no cargo, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

“A nomeação de Joaquim Carreira vai ser formalizada na próxima assembleia-geral de acionistas, que deverá ocorrer no decurso do mês de maio, onde também serão indicados, pelos acionistas, o novo vice-presidente e vogais”, adianta. Joaquim Carreira, que atualmente é diretor de áreas de suporte da Lusa, com as áreas de finanças, recursos humanos, sistemas de informação e compras, é licenciado em Economia e em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, tendo sido, em 2016, assessor do Conselho de Administração da Lusa. No seu percurso profissional foi diretor financeiro de empresas de vários setores ((Eurest, Roche Farmacêutica, Boeheringer Mannheim). A nomeação produz efeitos aquando da eleição na assembleia-geral, mas os atos da nova administração estão condicionados ao registo comercial dos novos órgãos sociais. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram