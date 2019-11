“O Governo português condena veementemente o ataque do dia 06 de novembro contra uma coluna de veículos civis e militares no leste do Burkina-Faso, que resultou na perda de 37 vidas e mais 60 feridos”, lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O texto acrescenta que Portugal “acompanha com preocupação a deterioração da situação de segurança no Burkina-Faso e na região do Sahel nos últimos anos” e reitera “o seu empenho, designadamente no quadro multilateral, no combate ao terrorismo e ao extremismo”.

O ataque de quarta-feira, que visou uma coluna de cinco autocarros que transportava trabalhadores da empresa mineira canadiana Semafo, é considerado o mais grave desde que extremistas islâmicos se tornaram ativos no país.

O ataque, em que além das 37 vítimas mortais houve 60 feridos, não foi reivindicado até ao momento, mas testemunhas afirmaram ter sido cometido por ‘jihadistas’ fortemente armados.