“A mensagem deste grupo, que reúne um conjunto muito assinalável de países, (…) é também um exemplo para a comunidade internacional, que hoje está cada vez mais esquecida das virtudes do multilateralismo”, declarou Teresa Ribeiro, na cerimónia de inauguração, em Lisboa, da delegação europeia do G7+, organização intergovernamental que reúne 20 países em situação de conflito ou fragilidade.

Os Estados-membros, acrescentou, “terão um diálogo constante, uma permanente interação, (…) beneficiando da experiência uns dos outros”.

Na sua intervenção, a governante salientou que a escolha de Lisboa demonstra “a centralidade geográfica” da capital portuguesa, mas sobretudo destaca o “firme compromisso” de Portugal com o “multilateralismo e com um constante e renovado empenho com os direitos humanos”.

“Este grupo de países quer, em conjunto, enfrentar desafios – e são muitos os que hoje se deparam -, que são ultrapassáveis, desde que haja cooperação, troca de experiências e capacidade de se tornarem resilientes”.

Por seu lado, o secretário-geral do G7+, o timorense Hélder da Costa sublinhou, em declarações aos jornalistas, que os países trabalham estão empenhados em fomentar a “construção da paz e do Estado”, com o objetivo de “sair o mais rápido possível da fragilidade rumo à resiliência”.

“É por isso que estamos a tentar promover a cooperação 'frágil-frágil', em quatro áreas: paz e reconciliação, recursos naturais, gestão de eleições sucessivas pacificas e democráticas e gestão das missões de paz das Nações Unidas pós-conflito e países frágeis”, disse.

Os Estados-membros afirmam ainda o seu compromisso na aplicação da Agenda do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Agenda 2030), em particular do Objetivo 16 - promoção da paz, justiça e sociedade inclusiva -, por cuja introdução se bateram junto da ONU.