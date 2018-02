O Governo vai propor ao Presidente da República a nomeação do vice-almirante Mendes Calado para suceder a António Silva Ribeiro como Chefe do Estado-Maior da Armada, decidiu hoje o Conselho de Ministros.

"Foi aprovada a deliberação que propõe a sua excelência o Presidente da República, ouvido o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após consulta do Conselho do Almirantado, através do Ministro da Defesa Nacional, a nomeação do vice-almirante António Maria Mendes Calado como Chefe do Estado-Maior da Armada", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros de hoje.

Em 08 de fevereiro, a agência Lusa já tinha avançado este nome para chefiar a Marinha, que vai substituir António Silva Ribeiro no cargo, que será o novo como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

O atual CEMGFA, Pina Monteiro, vai ser substituído por atingir a idade da reforma, em 01 de março.

António Maria Mendes Calado, 61 anos, é vice-chefe do Estado-Maior da Armada desde outubro de 2016. Especializou-se em artilharia e concluiu a sua carreira no mar como comandante da fragata Corte Real, entre julho de 2002 e dezembro de 2005.

De acordo com fontes da área da Defesa, a confirmar-se a nomeação dos dois almirantes para os cargos propostos, a posse está prevista para o dia 01 de março, no Palácio de Belém.