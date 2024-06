Ginecologia e Obstetrícia continuam a ser as especialidades médicas mais afetadas, estando encerradas este fim de semana em Leiria e Setúbal , sendo em Lisboa a Maternidade Alfredo da Costa a assegurar o atendimento na especialidade até segunda feira. (Esta informação foi atualizada pelo Ministério da Saúde três horas depois de ser publicada, pelo que se recomenda a leitura do documento no site do SNS.

A Pediatra é outra das especialidades que demonstra restrições no atendimento e vai ter encerramento previsto para estes sábado e domingo em Chaves e Setúbal. Na região de Lisboa as urgências pediátricas são asseguradas na maior parte do tempo pelo Hospital Beatriz Ângelo, com apoio de outras unidades em diversos períodos do fim de semana, na área metropolitana.

Setúbal é, assim a capital de distrito com maior número de serviços e Urgência encerrados a 15 e 16 de junho.

"Foram publicadas, hoje, no Portal do SNS as escalas dos serviços de urgência hospitalares, que podem ser consultadas através deste link" revela o gabinete da ministra da Saúde em comunicado enviado ao SAPO24.

As escalas disponibilizadas referem-se aos serviços de Urgência das especialidades de Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Geral de todos os hospitais que integram as Unidades Locais de Saúde do SNS.

Segundo a tutela, os "dados foram extraídos às 10h00 desta sexta-feira, dia 14 de junho, do sistema informático atualizado pelas unidades hospitalares e correspondem ao período semanal, entre o dia 14 de junho e 20 de junho de 2024".

Em declarações à Lusa esta quinta feira, o presidente da APAH, Xavier Barreto, afirmou que a “informação deve ser disseminada com a maior amplitude possível para poder chegar às pessoas”, mas “importa, naturalmente, normalizar essa informação e a forma como ela é passada”.

Até agora, “o que nós víamos passar muitas vezes eram avisos colados de uma forma completamente ‘ad hoc’ nas portas dos serviços de urgência, com informação que nem sempre era muito fiável ou muito clara”, reconheceu o dirigente.

Esta informação sobre as urgências foi atualizada com nota de retificação pelo Ministério da Saúde, cerca das 19h00.