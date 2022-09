A notícia foi avançada hoje pelo Jornal de Notícias, que teve acesso ao Plano de Ação da Garantia para a Infância até 2030.

Escreve o diário que este plano prevê almoço grátis para todas as crianças no ensino público pré-escolar e o alargamento do atual horário de cinco horas letivas.

Atualmente, os almoços são gratuitos apenas para crianças com o primeiro escalão do abono. Hoje, o período letivo na pré-escola termina pelas 15h00, enquanto no primeiro ciclo se prolonga até às 17h30.

Segundo a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, estas medidas constam da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e foram passadas para o Plano de Ação da Garantia da Infância, sendo que "o objetivo de lá chegar até 2030".

O documento prevê ainda um reforço do regime de licenças de parentalidade, permitindo aos pais, 120 dias após o nascimento de um filho, conciliar a licença parental com o trabalho a tempo parcial.

"[Esta modalidade] permite voltar ao trabalho, mas também permite uma melhor gestão e articulação com a vida da criança, desde que metade desta licença seja gozada pelo pai e metade pela mãe", disse a ministra ao jornal, acrescentando que a grande "preocupação é promover uma melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional".