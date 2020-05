Os estudantes que completem o secundário, neste ano letivo, num sistema de ensino estrangeiro, onde tenham sido cancelados os exames nacionais por causa da pandemia de covid-19, como aconteceu em França e no Reino Unido, vão poder concorrer às instituições do ensino superior português sem precisarem de provas de ingresso.

De acordo com o jornal 'Público', o regime especial irá abranger 250 estudantes, que terão acesso a vagas adicionais nos cursos em que pretendem entrar.

A medida abrange, na grande maioria, os estudantes inscritos em escolas internacionais em território nacional, como o Liceu Francês, a Escola Britânica do Porto ou a St Julian’s School, em Cascais. No entanto, também os descendentes de portugueses, que fizeram o ensino secundário no país de nascimento, podem candidatar-se a este regime especial.

Ao 'Público', João Guerreiro, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), explicou que esta medida tem como intenção que não se “não retirem vagas” aos estudantes nacionais.

Este regime especial deverá ser aprovado na próxima reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira.

Recorde-se que, ao contrário de Portugal, vários países optaram por cancelar as provas nacionais devido à pandemia de covid-19. Em anos anteriores, estes alunos faziam o exame desse país, que era usado para acesso às universidades portuguesas.