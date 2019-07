“A todos os alunos que irão frequentar no próximo ano letivo o 5.º ano na Madeira serão atribuídos manuais digitais, a todos sem exceção”, declarou Jorge Carvalho, durante o quarto e último debate do Estado da Região da legislatura, a decorrer na Assembleia Legislativa da Madeira e contou com a presença de todos os elementos do Governo Regional.

O governante madeirense informou que “todas as escolas da região aderiram aos manuais digitais”.

O Governo Regional tinha dado aos vários estabelecimentos escolares da Madeira o prazo de 31 de maio para comunicarem à secretaria da Educação quantas turmas e alunos pretendiam utilizar este tipo de manuais no próximo ano letivo.

O responsável argumentou que esta medida vai contribuir para “preparar uma geração digital” e “libertar as crianças do peso de carregarem manuais escolares”.