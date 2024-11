Numa mensagem no Telegram, o presidente da Ucrânia disse que cerca de 100 drones e 90 mísseis estiveram envolvidos no ataque.

"Em diversas regiões, foram registados ataques com bombas de fragmentação, especificamente em infraestruturas civis. Estas tornam muito mais difícil para os nossos socorristas e trabalhadores da energia eliminar as consequências do impacto, e esta é uma escalada muito vil das tácticas terroristas russas", disse.

Munições de fragmentação, também chamadas de bombas de fragmentação, são projéteis que transportam dezenas a centenas de bombas menores. Elas abrem-se a uma altura pré-definida e pode atingir uma área superior a vários campos de futebol.

Anteriormente, as autoridades da Ucrânia informaram que pelo menos um milhão de pessoas estavam sem energia. Foram reportados detritos de mísseis em dois locais em Kiev, mas as autoridades locais alegaram que as defesas aéreas intercetaram todos os mísseis disparados contra a capital.

Zelensky reiterou o apelo da Ucrânia por melhores defesas aéreas na sua mensagem.

"Cada um destes ataques prova que os sistemas de defesa aérea são agora necessários na Ucrânia, onde salvam vidas, e não em bases de armazenamento. Isto é especialmente importante no inverno, quando temos de proteger a nossa infra-estrutura de ataques russos direcionados. Estamos constantemente a trabalhar com parceiros para termos mais poder de defesa e entrega atempada agora, e a plena implementação dos acordos, especialmente em matéria de defesa aérea, é o que é mais necessário", referiu.

*Com agências