Sob a influência de uma massa de ar quente, seca e acompanhada de poeiras do Saara, no Norte de África, a costa sul da Madeira está sob aviso meteorológico para tempo quente até às 21:00 horas de hoje.

A massa de ar quente continuará na terça-feira, mas com menos intensidade.

A Madeira registou hoje a temperatura mais alta de sempre no mês de fevereiro, com a estação meteorológica da Ponta do Sol a atingir os 28,9 graus centígrados ao meio-dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Funchal registou a segunda temperatura mais alta ao atingir os 28,1 graus centígrados, seguido da Quinta Grande com 25,8 graus, indicou também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A humidade relativa do ar situava-se entre os 14 e os 17%.

O IASAÚDE recomenda ainda às pessoas com doenças respiratórias crónicas a evitar sair nas horas de maior calor e presença de poeiras e a realização de exercício físico em espaços exteriores.

Indica ainda que, se as pessoas com problemas respiratórios tiverem de permanecer no exterior a trabalhar, devem usar equipamento de proteção individual (máscara para cobrir a boca e nariz), fazer pausas em ambientes fechados, reforçar a hidratação, com a ingestão frequente de água e cumprir com a medicação.

Aquele instituto recomenda ainda a procurar aconselhamento no Centro de Saúde da área de residência ou na Consulta Complementar, nos centros de saúde do Bom Jesus, Santo António e Câmara de Lobos (através da Linha 96 118 65 49).

Por outro lado, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais emitiu também uma nota apelando que, "face às previsões meteorológicas para a Região Autónoma da Madeira" e ao aumento "significativo do risco de incêndio florestal", as pessoas tenham a "necessária prudência e bom senso no uso do espaço florestal evitando comportamentos de risco que possam pôr em perigo pessoas e um património que é de todos".

"Atendendo que os comportamentos negligentes são a principal causa de incêndios, a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ao abrigo da legislação em vigor, relembra que, com as atuais condições meteorológicas (temperaturas elevadas, ventos fortes e humidade relativa do ar baixa), é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer tipo de local", alerta.

O Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo continua operacional e sem contratempos e o Serviço Regional de Proteção Civil não regista incêndios florestais.