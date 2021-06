O ministro da Administração Interna e a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública recebem os nove partidos com representação parlamentar sobre a data das próximas eleições autárquicas, visando a marcação daquele ato eleitoral que, pela lei, se realiza entre final de setembro e meados de outubro.

O primeiro partido a ser ouvido é o Chega, às 14:30, seguindo-se a Iniciativa Liberal, o PEV, o PAN e o CDS-PP, em audiências com a duração de meia hora cada.

Às 17:00 será a vez do PCP, seguindo-se o BE, PSD e, por último, o PS, às 18:30.

Nas audiências, na sala do Governo no parlamento, além de Eduardo Cabrita e de Alexandra Leitão, estará também o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

De acordo com a lei, compete ao Governo a marcação das eleições para as autarquias locais, com pelo menos 80 dias de antecedência. As eleições realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato.