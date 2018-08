O Governo sul-africano considerou hoje como uma "perceção limitada" e que divide aquele país as afirmações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a reforma agrária na África do Sul.

“A África do Sul rejeita totalmente essa perceção limitada que apenas procura dividir o nosso país, e faz lembrar o nosso passado colonial”, afirmou o Governo, numa mensagem colocada rede Twitter.