“Considerando que a elevada visibilidade do assunto em período pré-eleitoral pode comprometer a fiabilidade dos resultados, inviabilizando todo o inquérito e a comparabilidade com os resultados obtidos em 2015, o Governo determinou a suspensão temporária do inquérito e que o preenchimento dos questionários e as fases subsequentes sejam retomados após as eleições legislativas marcadas para dia 06 de outubro”, lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do ministro das Finanças.

Na nota, o ministério de Mário Centeno refere que “o Governo tomou conhecimento esta semana do lançamento da segunda edição de um inquérito sobre questões motivacionais promovido pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP)", um questionário “dirigido a todos os trabalhadores em funções públicas” e que “aborda um conjunto de questões relacionadas com a motivação no trabalho, nomeadamente decorrentes da ação governativa”.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) considerou a suspensão do inquérito “uma medida de bom senso”, lamentando que a iniciativa não tenha sido discutida previamente com os sindicatos.

“Não compreendemos a precipitação da DGAEP”, afirmou José Abraão, defendendo que estas questões “deveriam ser discutidas e acertadas previamente com os sindicatos”.

Na quarta-feira, o dirigente sindical tinha já questionado o ‘timing’ para a realização deste questionário – a submeter pelos funcionários públicos entre 18 de julho e 30 de setembro, poucos dias antes das eleições legislativas – considerando-o “extemporâneo” dado “o grau de insatisfação dos trabalhadores por muitas medidas terem ficado aquém do que se esperava”.

Já hoje, ainda antes da suspensão anunciada pelo Governo, José Abraão levantou questões adicionais relativas à “credibilidade” do questionário, disponibilizado no endereço eletrónico da DGAEP e passível de ser preenchido por qualquer cidadão, seja ou não funcionário público.