“Certamente que haverá investimentos que precisarão de ser autorizados e que irão ser autorizados”, afirmou a governante.

Marta Temido falava aos jornalistas à margem da abertura da assembleia geral da Federação Europeia dos Reguladores da Medicina Dentária (Fedcar), a decorrer no Porto.

No início da semana, o diretor clínico do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho assumiu ter ficado “muito triste” por esta unidade hospitalar não integrar a lista dos dez hospitais contemplados pelo Governo com mais de 90 milhões de euros.

“Ficámos tristes quando vimos que havia 91 milhões de euros para os hospitais e o nosso não estava lá [na lista]”, disse, na altura, na cerimónia do primeiro aniversário da Unidade de Hospitalização Domiciliária, onde estava a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte.

Face a isto, a ministra explicou que os hospitais do SNS que foram contemplados com esse investimento tinham projetos pendentes apenas por um “impulso final”.