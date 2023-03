A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu hoje que o governo vai continuar a ajudar as pessoas, nomeadamente as mais vulneráveis, apesar do apelo da presidente do Banco Central Europeu para os governos reduzirem apoios a famílias.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, discursa durante a sessão de apresentação da resposta de acolhimento de transição para pessoas que, em caso de alta hospitalar, necessitam deste apoio temporário, em ERPI ou Lar Residencial, Centro de Bem Estar Social de Alcanena, 2 de fevereiro de 2023. PAULO CUNHA/LUSA Lusa