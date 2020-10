"O que caracteriza e faz toda a diferença é que desde 2018 podemos contar com um plano de investimentos, numa dimensão a quatro anos, que vai até 2021 e que faz toda a diferença. Foi o que nos permitiu, com custos mais baixos, adquirir para as forças de segurança cerca de 2.500 viaturas. Iremos concluir esse programa até ao final de 2021. Já há mais de mil viaturas novas na GNR", afirmou Eduardo Cabrita.

O governante deslocou-se ao distrito de Castelo Branco e presidiu à inauguração das novas instalações dos Postos Territoriais de Cebolais de Cima (Castelo Branco) e Alpedrinha (Fundão).

"O programa de investimentos inclui diversas intervenções aqui em Castelo Branco (distrito). Várias já foram realizadas e temos previstas para além das duas de hoje, que vamos colocar à disposição das populações, no Fundão, Covilhã e Vila Velha de Ródão. Isto é, há um programa plurianual de investimentos e estou a referir só em relação à GNR, cerca de 4,5 milhões de euros de investimento previsto em instalações no distrito de Castelo Branco", sustentou.

Eduardo Cabrita realçou ainda que está já a trabalhar para que, durante a próxima sessão legislativa, até junho, seja apresentado na Assembleia da República o plano de investimentos para o período 2022/2026.