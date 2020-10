Segundo avança o Expresso, na lista de medidas enviada ao PCP e Bloco de Esquerda, que se apresentam como os potenciais parceiros do governo na aprovação do Orçamento para 2021, não constava a medida que poderá ter impacto direto no rendimento mensal disponível de cerca de dois milhões de portugueses: a redução da taxa de retenção do IRS.

A descida na taxa de retenção do IRS permite maior desafogo aos trabalhadores por conta de outrém, sem que implique uma efetiva descida de impostos. A alteração nos escalões do IRS deverá ser adiada para o próximo ano, o que significa que a descida na retenção liberta rendimento em 2021 que o Estado depois recupera, pelo menos parcialmente, no ano seguinte quando forem entregues as declarações de rendimentos e feitos os respetivos acertos. Segundo o Expresso, a medida deixa de fora os recibos verdes e tem um impacto de 200 milhões de euros na receita do Estado.