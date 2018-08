De acordo com uma nota do ministério português, as atividades de cooperação envolvendo os dois ministérios são enquadradas por programas bilaterais, onde constam as principais linhas orientadoras da intervenção, as áreas ou projetos e entidades executoras prioritários, as responsabilidades das partes signatárias, as condições e modalidades de cofinanciamento e a indicação de procedimentos a adotar.

Para o ministro do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé, a assinatura destes dois acordos “aumenta a esperança no futuro a jovens e vem consolidar o bom relacionamento que sempre existiu entre os dois povos e países”.

O programa de cooperação entre os dois ministérios é para o período 2016-2020 e abrange a proteção social e gestão do Centro de Formação Profissional de São Tomé. Foi aprovado hoje por Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social português, e pelo seu homólogo são-tomense, Emílio Lima.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal iniciou hoje uma visita oficial de dois dias a São Tomé e Príncipe, enquadrada numa missão do Gabinete de Estratégia e Planeamento português, no âmbito da cooperação entre os dois países nas áreas da luta contra a pobreza, do emprego e formação profissional e do reforço institucional.

O governante português sublinhou que essas áreas de cooperação com São Tomé e Príncipe já têm 20 anos, lamentando que sejam "por vezes invisível para as grandes notícias" embora constituam uma relação "muito sólida no terreno”.

“Ela chega a milhares de cidadãos deste país e conta com uma experiência que é de São Tomé e Portugal e tem obra feita, garante Vieira da Silva que considera o trabalho desenvolvido uma garantia para o futuro.

Esta tarde, o ministro português dá mais um passo na cooperação inaugura e visita a nova “Casa dos Pequeninos”, sob gestão de Caritas de São Tomé e Príncipe, em Obô Longo, no distrito de Mé-Zochi.

“Essa inauguração é mais um passo nessa construção no terreno, na realidade desta ambição de cooperação que ficou bem expressa na assinatura dos acordos”, explicou.

Vieira da Silva visita também os equipamentos e locais onde intervém o Projeto de Desenvolvimento Integrado para o Distrito de Lembá, gerido pela Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que integra o lar de idosos de S. Francisco, a creche “O Ninho”, o jardim infantil “O Pimpolho”, o centro de formação, oficinas de carpintaria e o centro de costura.