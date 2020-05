Esse concelho do distrito de Aveiro conta com oito quilómetros de orla costeira distribuída por várias praias vigiadas e não-vigiadas, seja em pleno centro da cidade ou em freguesias contíguas, e a câmara municipal definiu uma série de medidas que, destinadas a garantir o distanciamento imposto pela pandemia de covid-19, aguardam agora aprovação pela Agência Portuguesa do Ambiente.

"Tudo será articulado com os concessionários, com a Autoridade Marítima e com o Instituto de Socorros a Náufragos, para que a permanência na praia possa ser o mais segura possível dentro das restrições a que estamos obrigados este ano", diz à Lusa o presidente da autarquia, Joaquim Pinto Moreira.

No que se refere à compartimentação das diferentes concessões, recorrendo a gradeamento, o objetivo é facilitar o controlo de entradas e saídas nos areais, aumentar a perceção de eventuais aglomerações em cada secção e melhorar a definição das áreas de responsabilidade dos vários concessionários, ajudando aos respetivos procedimentos de segurança e higiene.

Para reforço dessa vigilância, a Câmara de Espinho também se propõe recorrer a vigias transportados por motos 4x4 ou veículos similares, uma rede de rádio própria para as equipas de trabalho balnear e um drone (pequeno veículo aéreo não tripulado, acionado por controlo remoto e afeto sobretudo à recolha de imagens) a manobrar por dois pilotos, mediante uma escala de serviço diária.

"Equipado com os acessórios adequados, um drone devidamente licenciado é uma opção de vigilância com baixo custo de investimento e operacionalidade, permitindo obter rapidamente uma 'big picture' de toda a frente de praia, várias vezes ao dia, com meros intervalos para carregamento de bateria", defende Pinto Moreira.