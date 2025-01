Cerca de 175 mil pessoas estavam sem eletricidade na tarde de segunda-feira, do Missouri até Kentucky e Virgínia, e mais de 2.400 voos foram cancelados e milhares atrasados, segundo os sites Poweroutage.us e FlightAware.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu até 30 centímetros de neve em Washington, onde o Congresso realizou a certificação da vitória eleitoral do republicano Donald Trump, quatro anos depois dos seus apoiantes terem invadido o Capitólio dos Estados Unidos para tentar anular a sua derrota em 2020.

As casas coloridas e as ruas arborizadas da capital já estavam cobertas de branco na madrugada de segunda-feira, enquanto os moradores caminhavam pela neve numa cidade que raramente enfrenta condições tão invernais.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, pediu "participação total" na sessão conjunta do Congresso, independentemente das condições climáticas.

A tempestade moveu-se para o leste depois de levar neve a estados como Kansas e Missouri.

Condições letais

Pelo menos cinco pessoas morreram em incidentes relacionados com a tempestade.

A polícia rodoviária do Missouri registou duas vítimas mortais, ambas atropeladas, em incidentes separados, pelos veículos dos quais tinham saído e que deslizaram pela acumulação de gelo na pista.

No vizinho Kansas, duas pessoas morreram depois de o veículo em que viajavam ter caído numa rodovia e outra pessoa faleceu após colidir com um trator, informou a polícia rodoviária estadual.

"A neve virou gelo em todo o estado, causando cortes de energia e condições de estradas mais perigosas. As equipas de transporte estão a trabalhar arduamente para liberar as estradas para as unidades de serviços públicos e as viagens de emergência", alertou o governador de Kentucky, Andy Beshear, pedindo aos moradores que ficassem em casa.

Um vídeo difundido pelo Weather Channel no domingo mostrou carros a derrapar em estradas cobertas de gelo e camiões a bater em barreiras à beira de uma estrada no Kansas.

Um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden estava a monitorizar de perto o clima severo e que estava pronto para ajudar os estados atingidos.

O NWS alertou que as tempestades também podem afetar estados do sudeste, com possibilidade de granizo e tornados, com acumulação de até 1,3 centímetro de gelo em algumas áreas. Há também possibilidade de danos generalizados nas árvores por fortes rajadas de vento, que podem causar "quedas de energia prolongadas".

As temperaturas deverão cair, em alguns locais, para menos de -18°C, e as fortes rajadas de vento agravam os perigos.

Outra grande preocupação é a chuva congelada e o granizo. Uma espessa camada de gelo tornará as viagens perigosas, além de derrubar árvores e linhas de energia, alertaram as autoridades.

Os governadores de Kentucky, Missouri, Virgínia e Maryland declararam estado de emergência e recorreram às redes sociais para alertar os moradores a ficarem em casa.