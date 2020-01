Qualificando de “histórica” a assinatura do acordo, Anastasiades declarou que o seu objetivo “é a cooperação e não as rivalidades no Médio Oriente”.

Com o comprimento de 1.872 quilómetros, o EastMed deve permitir encaminhar entre nove e 11 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano a partir de reservas ao largo de Chipre e de Israel para a Grécia, assim como para a Itália e a Europa central através dos gasodutos Poseidon e IGB.

A origem do EastMed remonta a 2013, quando a Grécia beneficiou de fundos europeus para uma parte dos trabalhos preparatórios.

O custo do gasoduto até Itália foi calculado em seis mil milhões de euros.

Segundo o jornal grego Kathimerini, Atenas e Nicósia “aceleraram” a assinatura deste acordo para combater as tentativas da Turquia de impedir o projeto.

O EastMed é “uma cooperação pela paz e não tem como alvo qualquer país (…) é um meio de diversificar os recursos em gás natural da UE (União Europeia)”, sublinhou hoje o ministro do Ambiente e da Energia grego, Kostis Hadzidakis.