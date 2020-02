Este envio, cujo custo será suportado por Riade, destina-se a “proteger as infraestruturas energéticas cruciais”, indicou Stelios Petsas, porta-voz do Governo durante uma habitual conferência de imprensa semanal, em Atenas.

A entrega deste sistema, com data ainda não anunciada, “contribui para a segurança energética, coloca o nosso país como fator de estabilidade na região e reforça as nossas ligações com a Arábia Saudita”, acrescentou.

A Itália, para além dos Estados Unidos França e Reino Unido, também deverá aderir a esta iniciativa, disse.

O sistema de defesa, que será acompanhado por 130 militares gregos, “não constitui uma ameaça para outros países da região”, assegurou Stelios Petsas.