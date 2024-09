A polícia dinamarquesa deteve esta quarta-feira a ativista sueca Greta Thunberg num protesto em Copenhaga contra a guerra em Gaza, informou um porta-voz do grupo de estudantes que organizou a manifestação, adianta a agência Reuters.

Ao todo, seis pessoas de um grupo de 20 foram detidas na Universidade de Copenhaga por terem bloqueado a entrada de um edifício e três terem entrado, confirmou um porta-voz da polícia dinamarquesa à agência.

As autoridades não quiseram revelar a identidade de nenhum dos seis detidos, mas um porta-voz dos Estudantes Contra a Ocupação disse à Reuters que Thunberg estava no grupo. A complementar esta informação está uma foto da ativista publicada pelo diário Ekstra Bladet que sugere que Thunberg está com algemas.

Conhecida pelo ativismo ambiental, Thunberg tem-se pautado cada vez mais por envolver-se noutro tipo de protestos políticos e sociais. Em maio, na véspera da final da Eurovisão, na Malmö Arena, na Suécia, a ativista foi identificada como um dos detidos durante os protestos contra a participação de Israel no concurso.

Já em abril, Thunberg foi detida em Haia, quando participava numa manifestação organizada pelo grupo ambientalista Extinction Rebellion contra os subsídios aos combustíveis fósseis.