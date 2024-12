De acordo com a Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, no distrito de Lisboa, apesar da "adesão expressiva" no bloco operatório, as restantes áreas estão "em funcionamento" devido aos serviços mínimos “que foram objeto de prévia negociação” ou por terem um número de funcionários suficiente.

Em resposta à agência Lusa, o hospital adiantou que o Conselho de Administração (CA) reuniu hoje de manhã com delegados sindicais do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), aos quais reiterou que não pode “assumir situações que têm exclusivamente que ver com o tempo da Parceria Público-Privada”.

O CA assegurou ainda que está “em articulação com organismos da tutela, de forma a identificar eventuais soluções para as reivindicações apresentadas”.

Segundo fonte sindical, a greve dos enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira registava às 10:00 de hoje, no turno da manhã, uma adesão de 87%, afetando cirurgias programadas, internamentos e consultas.

Os enfermeiros avançaram para a paralisação, que abrange os períodos da manhã (das 08:00 às 16:00) e da tarde (das 16:00 às 24:00), para exigir a valorização das carreiras e condições de trabalho.

“Está a afetar os serviços de internamento, urgência, bloco operatório, consultas, hospital de dia. Todos os serviços, pois esta greve está a ter uma grande adesão”, disse à Lusa a dirigente do SEP Isabel Barbosa, acrescentando que os serviços mínimos estão a ser assegurados.

A dirigente sindical explicou que foi decidido avançar para a greve devido à “falta de resposta” a problemas sentidos pelos enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX), principalmente a falta de contagem de todos os anos de serviço para a progressão na carreira.

Os enfermeiros do HVFX exigem, igualmente, a transição de todos os enfermeiros especialistas para a respetiva categoria.

“É urgente também a contratação de mais enfermeiros para dar resposta às necessidades e a regulação dos horários de trabalho, aplicando as 35 horas de trabalho por semana a todos, permitindo conciliar a vida profissional com a vida pessoal”, indicou Isabel Barbosa.

Segundo o SEP, o Hospital de Vila Franca de Xira tem cerca de 500 enfermeiros.

A unidade foi inaugurada em março de 2013 para servir cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.

O Hospital de Vila Franca de Xira funcionou em regime de parceria público-privada, gerido pelo Grupo Mello Saúde, até 2021, altura em que transitou para o modelo de entidade pública empresarial.