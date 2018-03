José Carlos Martins, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que promoveu esta greve de dois dias, disse aos jornalistas que as consultas, alguns blocos operatórios e outros serviços programados estão a ser os mais afetados pela paralisação.

Sublinhando que existem hospitais com serviços “totalmente paralisados”, José Carlos Martins disse que este nível de adesão espelha bem o descontentamento desta classe.

A título de exemplo afirmou que a adesão no Hospital de São José, em Lisboa, ronda os 96,8% e que os blocos operatórios só fazem serviços urgentes, tal como no Hospital Santa Maria.

Segundo José Carlos Martins, na consulta externa do Hospital São José, dos 19 enfermeiros escalados só sete estão ao serviço.

O panorama também é semelhante ao longo do país, com uma adesão de 71,9% nas Caldas da Rainha ou 40,6% na Póvoa do Varzim.