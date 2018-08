A greve dos enfermeiros no centro hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde teve hoje uma adesão de 91 % anunciou a coordenadora da direção regional do Porto do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

A paralisação, convocada especificamente para esta unidade de saúde e que decorreu à margem da greve nacional convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros, insere-se nas incitativas regionais do SEP, e, segundo os sindicalistas, paralisou vários setores deste Centro Hospital. "Pela ronda que fizemos nos serviços, a adesão é 91 %, com os blocos de cirurgia a serem os mais afetados, com as intervenções programadas a não se realizarem", partilhou à Lusa, Fátima Monteiro, coordenador do SEP. A sindicalista enumerou três principais motivos para esta paralisação, destacando a reivindicação pela "justa e correta contagem dos pontos para efeito de descongelamento das progressões da carreira, independentemente do vínculo de cada enfermeiro". "Apesar de o primeiro-ministro ter dito que os enfermeiros iam ser dos mais beneficiados no descongelamento das progressões de carreira, a verdade é que as instituições não têm dado sequência ao compromisso assumido. Exigimos que os conselhos de administração dos hospitais tenham poder para fazer estes descongelamentos", disse Fátima Monteiro. Continuar a ler Ainda no rol de reivindicações, a coordenador do SEP afirmou que o Centro Hospitalar que serve as cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, ainda não pagou os suplementos aos enfermeiros especialistas. "O suplemento que o governo assumiu é de 150 euros, e apesar de não ser valor suficiente para valorizar as competências de um enfermeiro especialista, tem der pago. Este hospital ainda não pagou o complemento remuneratório a nenhum enfermeiro, e já o devia ter feito em janeiro", afirmou. A dirigente sindical lembrou, também, que esta jornada de protesto pretende alertar para a falta de contratação de mais enfermeiros para os serviços. "Há uma enorme carência de enfermeiros para colmatar a passagem das 40 a 35 horas de trabalho semanais. Os hospitais sentem essa necessidade, e se não têm autorização para contratar devem pressionar a tutela para tal", vincou Fátima Monteiro. Sobre o facto de esta paralisação versar, somente, o hospital Póvoa de Varzim / Vila do Conde, a sindicalista sublinhou que "há problemas que são particularmente sentidos em determinados locais, porque as administrações têm diferentes posturas". "Aqui na Povoa de Varzim / Vila do Conde ainda ninguém recebeu o complemento de enfermeiro especialista, enquanto os outros hospitais já todos receberam", concluiu.