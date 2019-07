“Hoje, dia 06 de julho, estavam previstas 15 carreiras entre as 00:00 e as 07:15, tendo sido suprimidas oito (quatro carreiras em cada sentido)”, avançou à Lusa fonte da administração da empresa, assegurando que, além desse horário, não foram registadas supressões no serviço regular.

A partir das 23:30 de hoje até às 07:15 de domingo, a empresa prevê que sejam canceladas 16 ligações, pelo que durante esse período todas as carreiras previstas estão suprimidas.

Assim, a Soflusa assegura que, hoje e domingo, na ligação Barreiro – Terreiro do Paço, a primeira carreira realiza-se às 07:25 e a última carreira às 22:25, enquanto na ligação Terreiro do Paço – Barreiro, a primeira carreira está prevista para as 07:55 e a última carreira às 22:55.

Apesar de antecipar a supressão total das carreiras no horário de madrugada, a Soflusa indicou que, das 60 ligações previstas no horário de domingo, ficam “sujeitos a confirmação” vários horários, como consta da página da empresa, disponibilizado em https://ttsl.pt/avisos/barreiro-terreiro-do-paco-6-e-7-jul/.

Os mestres da Soflusa iniciaram hoje uma greve até 31 de dezembro ao trabalho extraordinário, por considerarem que as negociações com a empresa sobre a valorização salarial não estão a evoluir.

Este pré-aviso de greve foi marcado pelo Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM), que afirma não se estar a registar “evolução significativa” nas negociações com a Soflusa.