"A greve ao trabalho extraordinário anunciada hoje, dia 31 de maio, é exclusivamente para trabalhadores da Carris, excluindo qualquer impacto na operação da Carris Metropolitana", explica a empresa na nota. "Sendo a Carris e Carris Metropolitana empresas distintas, com operação em territórios também distintos, a greve não afetará a operação da Carris Metropolitana".

Os trabalhadores da Carris vão faze r greve ao trabalho extraordinário entre 3 e 22 de junho para exigir aumentos no salário e no subsídio de refeição, além da redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas semanais.