A greve foi convocada por oito sindicatos que representam os trabalhadores e apenas foram fixados serviços mínimos para 25% das viagens programadas nos dias 23, 25 e 26 de dezembro e ainda 1 de janeiro de 2023.

Nos dias 23 e 26 de dezembro a greve será de 24 horas, com efeitos na véspera e no dia seguinte.

Segundo o jornal ECO, a CP esteve reunida, esta quinta-feira, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), mas a lista de comboios abrangidos nos serviços mínimos só será divulgada nos próximos dias. A ata da reunião já está publicada na página da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

Os trabalhadores da CP reivindicam a “atribuição de um prémio financeiro anual que compense a perda do poder de compra” ao longo de 2022, a “atualização do subsídio de alimentação”, o “fim da discriminação entre trabalhadores” e “entre sindicatos” e o “cumprimento do Acordo de Empresa em vigor”.

De acordo com a publicação, foi ainda convocada uma greve às horas extraordinárias entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro de 2023 para as empresas do grupo Infraestruturas de Portugal.