O número de ligações suprimidas representa 16,4% do total previsto para hoje entre as 00:00 e as 19:00.

A CP - Comboios de Portugal indica que dos 192 comboios regionais programados não se fizeram 53 ligações (27,6% do total).

De acordo com o ponto de situação feito pela CP, nos urbanos de Lisboa estavam programados 256 e foram suprimidos 36 (14,1%).

Nos urbanos do Porto, dos 127 programados foram anulados oito (6,3%) e nos urbanos de Coimbra estavam previstos 21 e não houve cancelamentos.

Em relação aos comboios de longo curso, a situação foi diferente, uma vez que estavam previstos 52 e foram cancelados nove (17,3%).

Durante o mês de abril, estão em curso greves que abrangem vários períodos laborais de trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP), paralisações que foram convocadas por uma plataforma de sindicatos.

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) também está em greve durante todo o mês de abril.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão “aumentos salariais efetivos”, a “valorização da carreira da tração” e a melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais e das condições de segurança nas linhas e parques de resguardo do material motor.

É ainda reclamada uma “humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução dos repousos fora da sede”, um “efetivo protocolo de acompanhamento psicológico aos maquinistas em caso de colhida de pessoas na via e acidentes” e o “reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos maquinistas pelo novo quadro legislativo”.