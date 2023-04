No serviço de longo curso, dos 21 comboios previstos foi suprimido um, e no regional, de 96 comboios programados não circularam 23, segundo dados enviados pela empresa à agência Lusa.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidos 18 comboios de 131 estimados e, no Porto, de 67 previstos, não se realizaram oito comboios. Estes números representam uma percentagem de supressão de 15,7% entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, com 273 dos 324 comboios previstos a serem efetuados.

Até final do mês, na CP, os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00:00 e as 05:00 entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço.

Na Infraestruturas de Portugal (IP) e também até ao final do mês, os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00:00 e as 05:00 entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço.