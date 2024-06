A análise de ADN de amostras antigas encontra apenas cinco casos históricos, aumentando as esperanças de que os ursos polares sejam uma espécie única, avança um estudo citado pelo jornal The Guardian.

Uma família de “grolars” no Ártico do Canadá continua a ser o único exemplo confirmado de descendência híbrida entre ursos polares e pardos, de acordo com um novo estudo que pode fornecer algum otimismo aos cientistas preocupados com o futuro dos ursos polares como uma espécie única.

Uma equipa de investigadores norte-americanos examinou amostras antigas de ursos recolhidas entre 1975 e 2015 e usou uma ferramenta recentemente desenvolvida para procurar exemplos até agora desconhecidos de ursos híbridos.

Os resultados, publicados este mês na revista Conservation Genetics Resources, não encontraram novos exemplos de cruzamentos entre ursos polares e pardos.

Segundo o jornal, os ursos polares evoluíram dos ursos pardos há várias centenas de milhares de anos e permanecem tão intimamente relacionados geneticamente que são capazes de reproduzir. Recentemente, as suas áreas de distribuição distintas mantinham as duas espécies separadas, mas isto está a mudar à medida que as alterações climáticas estão a diminuir o habitat dos ursos polares.

Os investigadores usaram uma espécie de lâmina de vidro mais pequena que um smartphone – chamada de chip SNP Ursus maritimus V2 – para analisar o ADN de 371 ursos polares e 440 ursos pardos no Canadá, Alasca e Gronelândia.

Os únicos ursos híbridos confirmados na amostra já eram conhecidos pela ciência e eram todos provenientes de uma fêmea de urso polar nascida em 1989 que acasalou com dois ursos pardos em várias ocasiões e produziu quatro descendentes. Uma das suas crias também acasalou com os mesmos machos pardos, produzindo mais cinco “grolars”.

Os resultados do estudo mostram que a hibridização continua rara, de acordo com Ruth Rivkin, investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Manitoba e uma das autoras do estudo, que esperava ver mais exemplos no futuro.

Um aumento no cruzamento entre as raças de ursos seria uma preocupação para os ciéntistas que estão preocupados com o facto de as barbas híbridas serem menos adaptadas para sobreviver ou com o desaparecimento dos ursos polares do planeta.