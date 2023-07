Assim sendo, Ana Figueredo vai ser indicada como Presidente do Conselho de Administração, e atua também como PCA e CEO da Altice Portugal. Natacha Marty, General Counsel da Altice, será Vogal do Conselho de Administração da Altice Portugal.

"A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade e no interesse de todos os stakeholders, colocando em primeiro lugar os seus clientes e colaboradores. Finalmente, a Altice Portugal reitera que está a cooperar com as autoridades portuguesas e continuará disponível para qualquer clarificação que possa ser útil para a investigação em curso", pode-se ler também no comunicado da empresa.

De recordar que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, em operação desencadeada a 13 de julho, que levou a três detenções, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, entre as quais instalações de empresas e escritórios de advogados em vários pontos do país.