Um grupo armado matou nove pessoas e incendiou casas numa aldeia remota do norte de Moçambique durante a noite de quinta-feira, disseram esta sexta-feira à Lusa fontes locais.

O ataque aconteceu em plena noite, pelas 23:00 (menos duas horas em Lisboa) no povoado de Chikaua, no distrito de Nangade, junto à fronteira com a Tanzânia.

Este é um dos distritos que tem sido palco da onda de violência que desde há um ano atinge locais recônditos, no meio do mato, sem rede elétrica e só acessíveis por estradas em terra batida, na província de Cabo Delgado.