As autoridades iniciaram um inquérito para determinar as circunstâncias da evasão.

De acordo com testemunhas, decorria em simultâneo uma manifestação contra o Presidente haitiano frente ao estabelecimento prisional.

Esta evasão coincide com o agravamento da crise política no Haiti.

Desde há seis dias que milhares de pessoas se manifestam, por vezes com violência, na capital, Port-au-Prince, e noutras regiões do país para exigir a demissão do Presidente, Jovenel Moïse.

As prisões do Haiti, com superlotação extrema, falta de higiene, de alimentação e de cuidados primários, são consideradas das mais inumanas do mundo por organizações de defesa dos direitos humanos.

A lentidão da justiça é, em parte, responsável por esta situação.

Em outubro de 2018, o relatório de uma associação haitiana indicava que três quartos das 11.893 pessoas encarceradas no Haiti ainda aguardavam julgamento, algumas há mais de uma década.

Os protestos surgiram após diversas campanhas nas redes sociais contra a corrupção e têm mobilizado milhares de jovens.

Mais de metade dos dez milhões de habitantes do Haiti tem menos de 25 anos, mas esta juventude está praticamente ausente da esfera do poder e do mercado de trabalho formal.

Face a um setor privado controlado por um círculo restrito de famílias, o Estado constitui o primeiro empregador do país, mas a administração está muito longe de representar a pirâmide das idades.