A posição do International History Students and Historians Group (IHSHG), que conta com aproximadamente 1.400 membros, vem expressa uma carta a que Lusa teve hoje acesso e que foi enviada à Câmara do Porto e à Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), cujo parecer esteve na base da autorização da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) à alteração do projeto de requalificação do Mercado do Bolhão, cujo método construtivo implica a demolição das galerias.

Na missiva, o grupo de historiadores manifesta o seu desagrado pela decisão de demolir as galerias do Mercado do Bolhão, dizendo-se "incrédulo" pelo facto de a Câmara ter autorizado "esta destruição de património".

"Tendo em conta que a Lei 107/2001 de 8 de setembro define claramente o objetivo, o conceito e o âmbito do património, impedindo no artigo 49.º, pontos 1,2,3 e 4 a demolição a não ser que esteja em causa a preservação do ‘bem maior’ (que não claramente o caso). Parece-nos inconcebível que tenham permito tal negligência", defende na carta o presidente do IHSHG, João Viegas.

Aquele responsável salienta que em causa está património nacional "que irá ser erradicado para sempre, ‘roubando' assim um pedaço de história a todos os portugueses, especificamente aos seus constituintes".

O Mercado do Bolhão foi classificado como Monumento de Interesse Público em 2013, tendo a sua empreitada de restauro e modernização sido "consignada oficialmente" a 15 de maio de 2018.

Embora a autarquia alegue que as galerias se encontram em elevado estado de degradação, o grupo sublinha que "já houve arquitetos a referir que a laje de betão armado se encontra em perfeita condição de suporte, permitindo assim uma recuperação em vez da sua destruição total".