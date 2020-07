O grupo de trabalho no parlamento que está a discutir os projetos de lei sobre eutanásia fez hoje a audição de membros da Associação dos Médicos Católicos Portugueses e do Grupo de Trabalho Inter-Religioso, que são contra os cinco diplomas aprovados na especialidade em fevereiro.

“Não somos donos da vida dos doentes como não somos donos da sua morte”, afirmou o médico Luís Mascarenhas Lemos, que manifestou a “absoluta oposição” aos projetos, argumentando com o dever dos médicos de cumprirem o seu código deontológico e de “minorar o sofrimento do doente”.

Aceitar a legalização da morte assistida “seria a morte da própria medicina”, avisou.

Se Isabel Moreira, do PS, e José Manuel Pureza, do BE, disseram esperar eventuais contributos destas organizações sobre a lei em discussão, Margarida Neto, médica psiquiatra, considerou que, por uma questão de princípio, “não há melhoramento possível a nenhum dos projetos”.