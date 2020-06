Com o acirramento dos ataques, o STF, última instância da Justiça brasileira, começou a investigar alguns participantes desses protestos, que também são suspeitos de espalhar notícias falsas e ameaças contra juízes do tribunal.

Alguns dos investigados, membros de um grupo extremista chamado “300 do Brasil”, foram presos e agora estão em liberdade condicional.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje, a maioria dos brasileiros considera um risco para a democracia a disseminação de notícias falsas (81%) e as manifestações dos apoiantes de Bolsonaro contra o STF e o Congresso do país (68%).

Por outro lado, as organizações sociais destacaram no manifesto em defesa da democracia lançado hoje que a vida também está ameaçada pela “falta de coordenação” do Governo Bolsonaro no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, que já causou 57.622 mortes e 1,34 milhão de infetados no Brasil.

Os signatários do manifesto denunciaram que a emergência causada pela covid-19 agrava a “situação crítica da saúde e da economia” no Brasil, criando mais sofrimento para trabalhadores, populações vulneráveis, aos micro e pequenos empresários.

O lançamento da campanha incluirá exibições em locais emblemáticos de algumas das capitais regionais do Brasil.

O grupo que defende a democracia brasileira também organizou diversas atividades, como conferências, ações culturais e demonstrações virtuais, em 04 e 05 de julho.