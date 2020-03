De acordo com o dirigente sindical, trata-se de um guarda principal que já se encontrava em casa há alguns dias e que “hoje [no sábado] recebeu o resultado do teste e deu positivo” e “a ser assim é o primeiro [guarda prisional] a dar positivo”.

Jorge Alves referiu ainda que o guarda em causa estava “todos os dias na cadeia” e advertiu que agora é necessário avaliar as “cadeias de contágio” para isolar colegas e reclusos com quem tenha estado em contacto, voltando a referir a falta de material de proteção dos guardas prisionais.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais afirmou não ter informação sobre o resultado do teste ao guarda prisional.

Na passada sexta-feira, em carta aberta enviada ao Presidente da República, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional referiu “não ter qualquer dúvida” de que “estão a ser violadas, por parte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), as obrigações de cumprimento do estado de emergência”.