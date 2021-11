O nome de Pedro Trigueira surge no boletim clínico divulgado pelo clube esta segunda-feira. O guarda-redes, de 33 anos, é o mais recente jogador do Tondela infetado com Covid-19.

Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram