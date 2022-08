Um membro da Guarda Suíça desmaiou esta quarta-feira diante do olhar do Papa Francisco durante a tradicional audiência geral na sala Paulo VI do Vaticano. O guarda caiu de repente, de bruços, com a sua alabarda e capacete emplumado, observou um fotógrafo da AFP.

O homem foi imediatamente auxiliado pelas pessoas em seu redor, que o ajudaram a levantar-se, num episódio que terá durado apenas cerca de vinte segundos.

Nas imagens, o Papa Francisco, sentado numa grande poltrona estofada em tecido branco, aparece a observar, com olhar preocupado, o jovem guarda a recuperar a consciência.

Após cerca de dois minutos, o tempo que levou para a se reerguer, o guarda foi escoltado para fora da sala Paulo VI.

créditos: Vincenzo PINTO / AFP

Questionado pela AFP sobre as causas do desmaio e o estado de saúde do guarda suíço, o porta-voz do Vaticano disse que "provavelmente foi uma quebra de tensão". "Ele está bem agora", acrescentou.

Para muitos observadores, o famoso uniforme da Guarda Suíça - com listras azuis, amarelas e vermelhas, uma gola plissada de tecido branco brilhante e um capacete de metal leve com penas de avestruz - pode não ser adequado para o calor do verão, apesar de o vasto salão do Vaticano ter ar condicionado.

Segundo o fotógrafo da AFP, o Papa Francisco aproximou-se no final da audiência para falar com um membro da Guarda Suíça, o que não costuma fazer.

A Guarda Suíça é um dos corpos militares que, apesar da aparência peculiar, leva muito a sério sua missão, pois dedica-se exclusivamente a proteger o Papa.