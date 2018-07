Fonte do comando-geral da GNR disse à agência Lusa que, dos 493 guardas florestais disponíveis para exercer funções nos três dias de greve, aderiram à greve um total de 62 (13%), muito abaixo dos valores apresentados pelo sindicato.

Na origem da paralisação dos guardas-florestais, que teve início na sexta-feira e terminou no domingo, esteve a atribuição dos suplementos remuneratórios, o descongelamento das carreiras e a integração de 200 novos guardas-florestais, que já deviam estar em funções desde abril, mas ainda não foi aprovado o diploma que estabelece a carreira e permite o ingresso dos novos elementos.

Por sua vez, Orlando Gonçalves, da Federação dos Trabalhadores em Funções Pública e Sociais, indicou à Lusa que a adesão aos três dias de greve dos guardas-florestais situou-se entre os 50 e os 70%.

O arranque da greve ficou assinalado, na sexta-feira, com uma concentração de cerca de meia centena de funcionários do Estado afetos ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR junto do Ministério da Administração Interna, em Lisboa.

Durante a vigília, uma delegação da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais entregou ao secretário de Estado a Proteção Civil um documento a exigir a resolução das principais reivindicações.