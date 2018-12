Numa ação que coincide com o primeiro de 13 dias de greve, os guardas prisionais montaram uma tenda nos jardins em frente à Presidência da República, ficando na zona até sexta-feira de manhã, tendo, entretanto, recebido a garantia da Casa Civil do Presidente de que serão recebidos na próxima segunda-feira.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato, Jorge Alves, explicou que a iniciativa é para apelar ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para intervir junto do Governo para este cumprir o compromisso assumido em abril passado pela ministra da Justiça para negociar o estatuto da carreira e que agora o primeiro-ministro mandou bloquear.

“Desde essa altura e depois da intervenção do Presidente em Santa Cruz do Bispo, a ministra realizou reuniões de negociação até agosto, com os sindicatos a conseguirem ‘alinhavar’ um projeto de estatuto, faltando apenas a parte financeira, mas a 22 de novembro a secretária de Estado da Justiça veio dizer que o primeiro-ministro lhe transmitiu que já não haveria negociação do estatuto”, explanou.

O sindicalista considerou que “isto é brincar com o Corpo da Guarda Prisional, brincar com o tempo e com o dinheiro dos guardas”.

“No início de um mês que dizem tão difícil para as famílias nas cadeias lembram-se de vir dizer que não há estatuto da Guarda Prisional e que vai ficar tudo igual, tirando um aspeto ou outros que só vão divulgar numa reunião em 13 de dezembro”, criticou.