De acordo com a agência nacional de desastres do Guatemala, citada pelo jornal britânico The Guardian, o acidente ocorreu na manhã de sábado, quando o autocarro se dirigia para a região a noroeste de Peten.

Segundo os relatos de vários bombeiros voluntários, o autocarro terá sido atingido por trás pelo camião, que ia em excesso de velocidade e se despistou numa curva contra o outro veículo.

As fotografias do acidente mostram o camião capotado ao longo da curva e o autocarro com a parte traseira destruída.

O acidente causou, pelo menos, 21 mortos, tendo os feridos sido encaminhados para vários hospitais da região. Os condutores de ambas as viaturas, que sobreviveram ao choque, foram detidos para prestar declarações.

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, já fez saber que "lamenta profundamente" pelas mortes causadas pelo acidente num post na rede social Twitter.