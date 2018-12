“A Guatemala candidatou-se a ser anfitriã da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um evento no qual se discute o futuro do mundo em relação ao clima”, disse o ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Alfonso Alonzo, à agência de notícias da Guatemala.

O anúncio surge depois do Brasil ter retirado a sua candidatura, com a Guatemala a assegurar o apoio das Honduras diante das Nações Unidas, algo que o ministro classifica como a demonstração de “vontade e responsabilidade” do Presidente Jimmy Morales com o meio ambiente.

Alonzo recordou que um evento como o da ‘COP25′ nunca foi organizado na Guatemala, o que “seria como ter o Mundial de futebol ou os Jogos Olímpicos da mudança climática”.

“Esperamos que as Nações Unidas tomem a decisão nos próximos dias, estamos prontos, temos toda a infraestrutura, mostrámos isso na XXVI Cimeira Ibero-Americana de chefes de Estado e de Governo”, realizada na Guatemala nos dias 15 e 16 de novembro”, frisou.