As taxas sobre o aço e o alumínio podem duplicar de 25% para 50% já a partir de amanhã, mas as ameaças não ficam por aí. Através de um post na sua rede social Truth Social, Donald Trump ameaçou também travar a indústria automóvel no Canadá e insistiu na ideia de tornar o país no 51º Estado dos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai adicionar uma nova taxa de 25% sobre todo o aço e alumínio que chega aos Estados Unidos do Canadá, elevando assim a tarifa total sobre esses produtos para 50% já a partir de amanhã. A nova ameaça de Trump surge horas antes do prazo final para impor novos impostos sobre estes metais. Trump diz que as novas taxas são uma resposta a um aumento de 25% nas taxas impostas pela província canadiana de Ontário sobre as exportações de eletricidade para 3 Estados dos Estados Unidos. O presidente norte-americano planeia agora anunciar uma emergência nacional de eletricidade nas área afetadas pelos aumentos dos preços. Caso as novas taxas, que Trump caracteriza como "atrozes", não forem removidas, o presidente republicano ameaça ainda impor novas tarifas sobre as importações de automóveis a partir do dia 2 de abril, o que poderia "fechar permanentemente o negócio de fabricação de automóveis no Canadá". Ainda no mesmo post, Donald Trump disse que a "única coisa sensata" que o Canadá poderia fazer seria tornar-se o "51º Estado" dos Estados Unidos. "Isto faria com que todas as tarifas e tudo o resto desaparecessem completamente", disse o presidente dos Estados Unidos. Fentanil: tudo o que precisa de saber sobre a droga que está na origem da guerra comercial entre os EUA e a China Ver artigo "Os impostos canadianos serão substancialmente reduzidos, estarão mais seguros do que nunca, militarmente e em outros aspectos, e deixará de existir o problema na fronteira norte", disse Trump, que acusa o vizinho Canadá de não fazer o suficiente para impedir a entrada de fentanil, um opioide sintético que causou uma crise sanitária nos Estados Unidos.