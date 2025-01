Desde 2011, contabilizaram-se mais de 181.939 civis mortos, incluindo, pelo menos, 15.207 mulheres e 25.284 crianças.

Só no ano passado, que terminou com a queda do poder de Bashar al-Assad, morreram 6.777 pessoas, sendo 3.598 civis.

Em 2023, o observatório reportou 4.360 pessoas mortas, 1.900 das quais civis.

O conflito na Síria começou em 15 de março de 2011 e, desde então, verificaram-se mais de 64.000 mortes nas prisões do antigo regime “por causa de tortura, negligência média ou más condições”.

A queda do regime de Bashar al-Assad, no início do mês de dezembro, foi provocada por uma ofensiva-relâmpago de forças rebeldes sírias, lideradas por um grupo sunita radical.

Os eventos conduziram a uma recomposição total da Síria e levantaram receios de um ressurgimento das atividades do estado islâmico, que historicamente se tem mantido muito ativo no Iraque e na Síria, mesmo após o fim do seu califado (2014-2019).